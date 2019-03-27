Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

33 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059259 -2,85 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,059259 -2,85
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062026 -2,83
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,043015 -2,78
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035035 -2,52
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034023 -2,46
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012426 -1,58
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013857 -0,95
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026345 -2,30
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018750 -2,05
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052176 -1,95
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069864 -1,90
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045316 -1,89
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013416 -2,61
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013480 -2,36
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014444 -2,31
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013816 -2,26
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013619 -2,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019156 -2,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010226 -1,10
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015166 -1,06
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019125 -0,75
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011933 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015280 -2,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025320 -2,71
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015430 -2,67
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024071 -2,64
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024631 -2,64
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA

Ekonomi
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