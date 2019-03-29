Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028191 -2,25 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028191 -2,25
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,032833 -1,35
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015245 -1,35
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015334 -1,27
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022553 -1,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013034 -2,28
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013790 -1,96
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013275 -1,94
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012788 -1,93
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012966 -1,88
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012420 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011363 -0,18
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021712 -0,06
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,015392 -0,03
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,015455 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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