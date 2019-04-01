Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027831 -1,28 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027831 -1,28
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044084 -1,17
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053850 -1,15
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015073 -1,13
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,052538 -1,07
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,012784 -1,82
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013300 -1,43
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012888 -1,40
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012609 -1,40
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,012786 -1,39
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012411 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,011359 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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