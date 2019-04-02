Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,049932
|-0,23
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,051918
|-0,12
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035435
|-0,04
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,038926
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,023299
|-0,26
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018382
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,103141
|-0,09
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,091108
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048220
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012037
|-0,45
|Allianz Hayat Em. Değ. Gr. EYF
|0,029672
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022003
|-0,07
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,015789
|-0,06
|Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF
|0,067833
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019379
|-0,28
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016782
|-0,03
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017592
|-0,03
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,019195
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024620
|-0,58
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024063
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025317
|-0,55
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,015428
|-0,54
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015274
|-0,54