Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

35 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015432 -0,20 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015432 -0,20
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029066 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,023458 -0,10
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033274 -0,09
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,058161 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037205 -0,42
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012046 -0,43
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013303 -0,13
Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,015314 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,030058 -0,08
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013824 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024727 -0,02
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024166 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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