Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar
35 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015432 -0,20 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015432
|-0,20
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029066
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,023458
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033274
|-0,09
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,058161
|-0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037205
|-0,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012046
|-0,43
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013303
|-0,13
|Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF
|0,015314
|-0,08
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF
|0,030058
|-0,08
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013824
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024727
|-0,02
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,024166
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
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