Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

12 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060085 -0,54 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060085 -0,54
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062858 -0,51
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035430 -0,48
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,034681 -0,48
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,047150 -0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053671 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056781 -0,35
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031100 -0,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103096 -0,29
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069740 -0,25
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,070722 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019440 -0,39
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,019264 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017724 -0,08
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018031 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015193 -0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025184 -0,96
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015350 -0,93
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024372 -0,92
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,026800 -0,90
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:35 Kaynak: AA

Ekonomi
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