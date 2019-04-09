Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033489 -0,37 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033489 -0,37
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,058379 -0,36
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,057534 -0,33
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,047558 -0,32
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015517 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014036 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053748 -1,91
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,071365 -1,76
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018579 -1,75
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017921 -1,74
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111861 -1,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019466 -1,30
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022812 -1,26
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010709 -1,25
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,055916 -1,02
NN Hay. Em. Karma EYF 0,097548 -1,00
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015219 -1,34
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010234 -1,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014800 -0,98
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021256 -0,97
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,015120 -0,56
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:25 Kaynak: AA

Ekonomi
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