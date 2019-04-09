Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,033489
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,058379
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,057534
|-0,33
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,047558
|-0,32
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015517
|-0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014036
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053748
|-1,91
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,071365
|-1,76
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018579
|-1,75
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017921
|-1,74
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,111861
|-1,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019466
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022812
|-1,26
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010709
|-1,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,055916
|-1,02
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,097548
|-1,00
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015219
|-1,34
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010234
|-1,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014800
|-0,98
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021256
|-0,97
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015120
|-0,56