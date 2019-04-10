Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

32 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061655 -0,39 Garanti Em. Hay. D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,061655 -0,39
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,089859 -0,39
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,087931 -0,32
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,077363 -0,32
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,059359 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032722 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048666 -0,33
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012090 -0,19
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071450 -0,14
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,031308 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013270 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019636 -0,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Aviva, Ekonomi
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