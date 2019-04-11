Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029322
|-0,17
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,055020
|-0,13
| BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,025058
|-0,11
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015521
|-0,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,055236
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014045
|-0,38
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012670
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053800
|-1,35
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018534
|-1,30
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017877
|-1,30
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,070123
|-1,23
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,021700
|-1,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,010707
|-0,78
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022897
|-0,72
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,014673
|-0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019487
|-0,69
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,014053
|-0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010191
|-1,36
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015150
|-1,30
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014780
|-0,86
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021247
|-0,84
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017888
|-0,63