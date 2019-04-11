Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar

57 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029322 -0,17 NN Hay. Em. Borç. Araç.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kaybettiren Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029322 -0,17
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,055020 -0,13
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,025058 -0,11
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,015521 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,055236 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014045 -0,38
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012670 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053800 -1,35
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018534 -1,30
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017877 -1,30
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070123 -1,23
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021700 -1,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010707 -0,78
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022897 -0,72
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014673 -0,70
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019487 -0,69
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014053 -0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010191 -1,36
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015150 -1,30
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014780 -0,86
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021247 -0,84
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017888 -0,63
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 03:14 Kaynak: AA
Araç, Ekonomi
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