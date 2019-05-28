Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059896 -0,46 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,059896 -0,46
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065120 -0,43
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061873 -0,38
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,063950 -0,38
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,073250 -0,38
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013639 -0,25
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012805 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040793 -0,92
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,101794 -0,85
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093215 -0,84
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021566 -0,83
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016060 -0,83
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103617 -0,82
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,057115 -0,80
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070411 -0,76
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024222 -0,59
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020828 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020781 -0,32
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017575 -0,13
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020035 -0,13
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016731 -0,10
Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,021167 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,028013 -0,32
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,024605 -0,32
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027087 -0,31
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016341 -0,31
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026351 -0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:20 Kaynak: AA
BNP Paribas, Ekonomi
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