Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

17 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049494 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049494 -0,43
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036856 -0,36
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065634 -0,21
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026831 -0,17
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062660 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033080 -0,27
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012679 -0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049815 -0,29
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074209 -0,11
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032526 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020762 -0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026316 -0,13
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025707 -0,13
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,025982 -0,12
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016327 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027065 -0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:55 Kaynak: AA
Ekonomi
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