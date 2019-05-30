Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062280 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062280 -0,61
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045327 -0,60
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065257 -0,57
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037636 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036722 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012809 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038214 -1,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,048554 -0,28
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040783 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073355 -1,15
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,103181 -1,00
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,070084 -0,99
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056898 -0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,049433 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020699 -0,30
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009588 -0,15
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,016927 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010824 -0,08
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020033 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016233 -0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026910 -0,57
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025991 -0,56
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,028687 -0,55
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,016480 -0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:01 Kaynak: AA
Ekonomi
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