BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062280
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045327
|-0,60
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065257
|-0,57
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037636
|-0,41
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,036722
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012809
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038214
|-1,08
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,048554
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040783
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,073355
|-1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,103181
|-1,00
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070084
|-0,99
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056898
|-0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049433
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020699
|-0,30
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009588
|-0,15
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,016927
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010824
|-0,08
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020033
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016233
|-0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026910
|-0,57
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,025991
|-0,56
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,028687
|-0,55
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,016480
|-0,54