BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037148
|-1,30
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,064460
|-1,22
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044802
|-1,16
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052430
|-1,11
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061586
|-1,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012802
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032981
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038085
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012458
|-1,75
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049042
|-0,79
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,072791
|-0,77
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032212
|-0,76
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,014640
|-0,38
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020426
|-1,32
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,020012
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,015933
|-1,85
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,026414
|-1,84
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,025695
|-1,84
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025108
|-1,81
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,027408
|-1,81