Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

49 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063850 -0,95 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063850 -0,95
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,065742 -0,92
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,026279 -0,91
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036817 -0,89
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044404 -0,89
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012769 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037434 -1,71
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032638 -1,04
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041909 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,071803 -1,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069030 -1,31
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,101866 -1,28
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056154 -1,24
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,048521 -1,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020232 -0,95
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:32 Kaynak: AA
Ekonomi
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