Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

17 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013946 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Kare Port.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013946 -0,16
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012765 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041368 -1,29
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025466 -1,15
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050149 -0,76
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019856 -0,57
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031901 -0,46
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018796 -0,41
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010345 -0,26
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,021823 -0,25
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,101688 -0,17
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056059 -0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009825 -0,15
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014703 -0,14
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,020812 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014467 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015989 -0,01
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026506 -0,01

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:11 Kaynak: AA
Ekonomi
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