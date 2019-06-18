Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064721 -0,73 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,064721 -0,73
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061925 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044985 -0,71
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,036465 -0,52
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049084 -0,51
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038370 -1,02
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033142 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032376 -0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050060 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012428 -0,23
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,073837 -0,20
Garanti Em. Hay. İki. Değ. EYF 0,019183 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020438 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,025986 -1,24
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016502 -1,24
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,026604 -1,23
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027353 -1,23
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,026418 -1,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:20 Kaynak: AA
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