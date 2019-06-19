BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037060 -0,33 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054665 -0,28 NN Hay. Em.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:15 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037060
|-0,33
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054665
|-0,28
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052431
|-0,28
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036205
|-0,15
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,060829
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012372
|-0,45
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032365
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020361
|-0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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