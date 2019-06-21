Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son Dakika Ekonomi Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

50 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053984 -1,41 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036659 -1,29 NN Hay. Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,053984 -1,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036659 -1,29
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051943 -1,08
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035961 -0,93
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,060519 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012841 -1,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,042618 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033677 -0,13
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020625 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033158 -0,05
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,098248 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032196 -0,76
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012298 -0,64
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,071771 -0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074121 -0,43
Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,014956 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020107 -1,51
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018204 -0,39
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016960 -0,22
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019189 -0,14
Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,018999 -0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:39 Kaynak: AA
anadolu hayat, bes fonları, emeklilik, en fazla kaybettiren fonlar, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı Kartal'da engelli çocuğa taciz anı kamerada Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:29:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]