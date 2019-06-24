BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
27 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027112
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,051216
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,083218
|-0,34
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,096812
|-0,33
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,109609
|-0,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,019524
|-0,15
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,022988
|-0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021347
|-0,08
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014864
|-0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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