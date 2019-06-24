Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

27 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027112 -0,48
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051216 -0,34
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083218 -0,34
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,096812 -0,33
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,109609 -0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019524 -0,15
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022988 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021347 -0,08
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014864 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:26 Kaynak: AA
Ekonomi
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