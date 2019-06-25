BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054168 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:36 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054168
|-0,51
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,066565
|-0,45
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036895
|-0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,040792
|-0,31
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052269
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038809
|-0,60
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033588
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032370
|-0,47
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,014739
|-0,28
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074437
|-0,21
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012349
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020205
|-0,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018215
|-0,11
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
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