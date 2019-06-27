Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052530 -0,37 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054367 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. K.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052530 -0,37
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054367 -0,29
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037106 -0,28
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,041034 -0,24
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063011 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014525 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012992 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027507 -0,81
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,043035 -0,70
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,084052 -0,68
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097775 -0,68
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051725 -0,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023251 -0,68
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,025854 -0,48
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,019726 -0,47
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074706 -0,45
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,058571 -0,44
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010351 -0,54
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015464 -0,48
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015044 -0,36
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020316 -0,31
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021610 -0,30
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,029306 -1,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027554 -1,47
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017077 -1,47
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,027174 -1,46
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028305 -1,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:51 Kaynak: AA
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