Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016798 -0,18 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016798 -0,18
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032094 -0,15
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,062833 -0,06
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,040838 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,035650 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012300 -0,19
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014402 -0,14
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014798 -0,09
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014368 -0,08
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014223 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026781 -0,46
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027426 -0,46
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,025628 -0,45
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028179 -0,45
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017001 -0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:44 Kaynak: AA
Ekonomi
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