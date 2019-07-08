BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032704
|-0,60
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,049515
|-0,37
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080857
|-0,34
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,026646
|-0,33
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,061969
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012993
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028069
|-0,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
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|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012458
|-0,69
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015139
|-0,42
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,072408
|-0,26
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,014690
|-0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,106757
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015811
|-0,63
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010606
|-0,53
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022195
|-0,36
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015486
|-0,35
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020893
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028613
|-0,01