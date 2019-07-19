Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

47 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033025 -0,13 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033025 -0,13
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,066842 -0,03
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,081335 -0,03
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,062367 -0,03
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060682 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038959 -0,37
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033497 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012084 -0,43
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074712 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108601 -0,09
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059874 -0,07
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,073685 -0,06
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020197 -0,01
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010033 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:58 Kaynak: AA
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