BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032986
|-0,54
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017214
|-0,35
|NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF
|0,060455
|-0,27
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Stand. EYF
|0,018957
|-0,26
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,029719
|-0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015051
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043747
|-1,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,057889
|-0,97
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,121308
|-0,82
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019816
|-0,81
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022124
|-0,78
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024622
|-0,77
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016349
|-0,71
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015265
|-0,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,024732
|-0,66
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015216
|-0,64
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022831
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015949
|-0,10
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010031
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029176
|-0,16
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,025608
|-0,14
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016974
|-0,10
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017223
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029023
|-0,10