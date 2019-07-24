Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

23 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038717 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012091 -0,35
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,016260 -0,29
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,032907 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026671 -0,32
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028042 -0,31
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,028056 -0,29
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016924 -0,29
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017173 -0,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:08 Kaynak: AA
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