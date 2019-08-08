BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,063447
|-0,81
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,035625
|-0,78
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060830
|-0,76
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,044287
|-0,76
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,035217
|-0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013010
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014911
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040804
|-2,63
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056301
|-2,11
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034582
|-1,84
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019155
|-1,64
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,071837
|-1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023808
|-1,56
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,102297
|-1,22
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026074
|-1,21
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,069714
|-1,20
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,056652
|-1,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022404
|-1,39
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015692
|-1,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015682
|-1,38
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010566
|-1,28
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021012
|-0,70