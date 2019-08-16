BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034365
|-0,66
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,059501
|-0,45
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,053714
|-0,40
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028590
|-0,37
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,020282
|-0,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014870
|-0,93
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013002
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054388
|-3,43
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018588
|-3,37
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088937
|-3,26
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,074274
|-3,08
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018001
|-3,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023364
|-2,76
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011230
|-2,04
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020212
|-1,85
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,026000
|-1,73
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,059591
|-1,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010405
|-1,70
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015513
|-1,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,022180
|-1,01
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015562
|-0,99
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,020910
|-0,87