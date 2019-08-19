Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

51 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044109 -0,80 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,044109 -0,80
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060628 -0,80
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,063229 -0,77
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,035839 -0,56
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,051153 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,012943 -0,45
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014859 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,038552 -1,62
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053542 -1,56
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,020765 -1,12
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,073500 -1,04
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,024539 -1,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,023131 -1,00
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015895 -0,66
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,038211 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020095 -0,58
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011166 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019898 -0,51
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010370 -0,34
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015511 -0,33
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022117 -0,28
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015473 -0,26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017520 -1,10
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029044 -1,09
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028304 -1,08
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027656 -1,08
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029980 -1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:38 Kaynak: AA
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