Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033529 -1,71 BNP Paribas Cardif Em. B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033529 -1,71
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053200 -0,87
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020089 -0,76
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028355 -0,74
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042779 -0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015336 -1,76
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016472 -1,62
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015383 -1,62
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014979 -1,39
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015390 -1,33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043031 -0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:28 Kaynak: AA
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