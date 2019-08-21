BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033529 -1,71 BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,053200 -0,87 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,020089 -0,76 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028355 -0,74 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042779 -0,74 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015336 -1,76 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016472 -1,62 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015383 -1,62 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014979 -1,39 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015390 -1,33 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043031 -0,19

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)