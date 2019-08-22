Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037497 -0,12 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,037497 -0,12
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028323 -0,11
NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF 0,061949 -0,11
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,061806 -0,10
Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,065104 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,014899 -0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028393 -0,88
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053606 -0,67
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105887 -0,65
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,112717 -0,65
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,050225 -0,62
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF 0,015533 -0,45
Axa Hayat ve Em. Değ. EYF 0,021102 -0,41
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012245 -0,39
BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,016315 -0,37
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014835 -0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015447 -1,03
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010359 -0,94
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015449 -0,78
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,022040 -0,76
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,020949 -0,42
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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