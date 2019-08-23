BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033196
|-1,08
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,052932
|-0,47
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,066383
|-0,46
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028198
|-0,44
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,025784
|-0,44
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014871
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028129
|-0,93
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030625
|-0,61
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,020682
|-0,57
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033601
|-0,48
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018402
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015200
|-1,24
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015164
|-1,24
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016292
|-1,10
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015221
|-1,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014838
|-0,96
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010345
|-0,14
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018852
|-0,11
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,016272
|-0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,012443
|-0,02
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015444
|-0,02