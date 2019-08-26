BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,033162
|-0,10
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,017361
|-0,09
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033309
|-0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF
|0,066343
|-0,06
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,064993
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030310
|-1,03
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,035899
|-0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,050411
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,106868
|-0,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,059022
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,072711
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074180
|-0,31