BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:





Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033162 -0,10 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,017361 -0,09 Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033309 -0,08 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,066343 -0,06 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,064993 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030310 -1,03 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035899 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050411 -0,77 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106868 -0,37 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059022 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072711 -0,34 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074180 -0,31

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)