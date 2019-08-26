Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

11 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033162 -0,10 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,033162 -0,10
Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,017361 -0,09
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033309 -0,08
Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,066343 -0,06
Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,064993 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,030310 -1,03
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035899 -0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,050411 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,106868 -0,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,059022 -0,36
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072711 -0,34
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074180 -0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 02:14 Kaynak: AA
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