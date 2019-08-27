BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,032925
|-0,71
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,019943
|-0,36
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,042436
|-0,36
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017478
|-0,36
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,028091
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,028453
|-0,25
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,056262
|-0,15
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,018687
|-0,11
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021046
|-0,10
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,101535
|-0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016196
|-0,66
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015131
|-0,62
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016112
|-0,62
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015166
|-0,59
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,014703
|-0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015616
|-0,11
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018709
|-0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021113
|-0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010464
|-0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,022706
|-0,03