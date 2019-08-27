Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

36 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032925 -0,71 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032925 -0,71
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,019943 -0,36
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,042436 -0,36
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017478 -0,36
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,028091 -0,36
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028453 -0,25
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,056262 -0,15
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018687 -0,11
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021046 -0,10
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,101535 -0,10
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,016196 -0,66
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015131 -0,62
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,016112 -0,62
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015166 -0,59
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,014703 -0,59
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015616 -0,11
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018709 -0,10
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021113 -0,04
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010464 -0,03
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,022706 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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