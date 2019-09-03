Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 -1,24 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065102 -1,24
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062460 -1,11
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045427 -1,08
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052893 -0,58
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036735 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012395 -0,63
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051362 -0,21
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074998 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033359 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020921 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,029234 -1,08
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018514 -1,08
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030689 -1,07
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029914 -1,07
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030704 -1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:02 Kaynak: AA
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