BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065102
|-1,24
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062460
|-1,11
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045427
|-1,08
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052893
|-0,58
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036735
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012395
|-0,63
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051362
|-0,21
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074998
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033359
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020921
|-0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,029234
|-1,08
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,018514
|-1,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030689
|-1,07
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029914
|-1,07
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030704
|-1,07