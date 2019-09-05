Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

4 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590 -1,41 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054495 -1,38 MetLife Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036590 -1,41
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054495 -1,38
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036190 -1,22
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067643 -1,22
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052139 -1,17
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013266 -0,57
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035724 -0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,032989 -0,97
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,074176 -0,89
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012233 -0,77
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,107330 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,072941 -0,71
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020471 -1,71
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023127 -0,16
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021101 -0,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,011850 -0,04
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010126 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031466 -1,24
NN Hay. Em. Altın EYF 0,018229 -1,22
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,030219 -1,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027586 -1,21
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030237 -1,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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