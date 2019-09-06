BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,057557
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,015900
|-0,26
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF
|0,016238
|-0,19
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012857
|-0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018760
|-0,05
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,011846
|-0,03