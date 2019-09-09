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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

51 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034582 -0,35 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034582 -0,35
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,043546 -0,11
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,017925 -0,10
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,026354 -0,10
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,062913 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015177 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090993 -1,43
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028956 -1,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019114 -1,34
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,056947 -1,32
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,066816 -1,31
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024044 -1,26
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020508 -0,82
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011450 -0,75
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,019607 -0,67
Anadolu Hayat Em. Atak Değ. EYF 0,112004 -0,65
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016241 -0,73
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023137 -0,70
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015935 -0,60
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010743 -0,48
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,017945 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017912 -2,04
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029697 -2,03
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030672 -2,02
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029720 -2,01
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,018194 -2,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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