BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034430
|-0,44
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054084
|-0,24
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,063856
|-0,22
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094681
|-0,18
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017893
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015858
|-0,33
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,016978
|-0,29
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015886
|-0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,016058
|-0,27
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015813
|-0,25