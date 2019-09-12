BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,034247
|-0,35
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061566
|-0,34
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,094310
|-0,26
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,095351
|-0,22
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082846
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012305
|-0,57
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,015806
|-0,21
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015348
|-0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,015834
|-0,20
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015757
|-0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,010179
|-0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019269
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029078
|-0,27
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028403
|-0,27
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028646
|-0,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029806
|-0,26
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017978
|-0,26