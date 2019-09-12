BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034247 -0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061566 -0,34 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094310 -0,26 Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095351 -0,22 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082846 -0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012305 -0,57 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015806 -0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015348 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015834 -0,20 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015757 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010179 -0,06 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019269 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029078 -0,27 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028403 -0,27 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028646 -0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029806 -0,26 NN Hay. Em. Altın EYF 0,017978 -0,26

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)