Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034247 -0,35 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,034247 -0,35
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,061566 -0,34
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,094310 -0,26
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,095351 -0,22
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082846 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012305 -0,57
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,015806 -0,21
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015348 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,015834 -0,20
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015757 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010179 -0,06
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019269 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,029078 -0,27
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,028403 -0,27
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,028646 -0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029806 -0,26
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017978 -0,26
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 02:16 Kaynak: AA
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