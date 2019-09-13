BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,037019
|-0,53
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052666
|-0,40
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,055083
|-0,34
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065035
|-0,34
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062477
|-0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013495
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,032143
|-0,55
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037598
|-0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012218
|-0,71
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,017723
|-0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF
|0,012686
|-0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,052066
|-0,12
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033332
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020711
|-0,58
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019332
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013080
|-0,24
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,018906
|-0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,021586
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,031081
|-0,02