Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037019 -0,53 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052666 -0,40 Garanti Em. Hay.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,037019 -0,53
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052666 -0,40
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,055083 -0,34
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065035 -0,34
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062477 -0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013495 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,032143 -0,55
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037598 -0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012218 -0,71
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,017723 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,012686 -0,13
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,052066 -0,12
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033332 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020711 -0,58
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019332 -0,37
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013080 -0,24
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,018906 -0,20
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,021586 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,031081 -0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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