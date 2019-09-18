BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062597
|-0,13
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,065138
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,045483
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,027149
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015343
|-0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029506
|-1,15
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,078263
|-1,14
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,105159
|-1,11
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073725
|-1,09
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019583
|-1,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024546
|-0,94
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020853
|-0,68
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011619
|-0,64
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,019890
|-0,56
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,021124
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016270
|-1,07
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,011050
|-0,84
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016733
|-0,83
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023886
|-0,79
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,020299
|-0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,028314
|-0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029721
|-0,12
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,029002
|-0,12
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017925
|-0,12
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,018214
|-0,12