BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054768
|-0,56
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036829
|-0,56
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,067832
|-0,47
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036419
|-0,45
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052428
|-0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013452
|-0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031716
|-1,02
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037226
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,029659
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033158
|-0,46
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051859
|-0,32
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,109320
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074372
|-0,30
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012273
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020564
|-0,68
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,019319
|-0,08
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,023290
|-0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017797
|-0,71
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029510
|-0,71
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029538
|-0,71
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,028568
|-0,70
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031569
|-0,70