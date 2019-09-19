Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son Dakika Ekonomi Haber

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054768 -0,56 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036829 -0,56 Vakıf Em.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054768 -0,56
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036829 -0,56
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067832 -0,47
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036419 -0,45
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052428 -0,45
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013452 -0,16
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031716 -1,02
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037226 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029659 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033158 -0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051859 -0,32
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109320 -0,30
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074372 -0,30
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012273 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020564 -0,68
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019319 -0,08
Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,023290 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017797 -0,71
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029510 -0,71
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029538 -0,71
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,028568 -0,70
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031569 -0,70
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ zanlısı eski valinin emekli maaşının 9 bin lira olduğu duruşmada ortaya çıktı
Çoğunluğu elde edemeyen Netanyahu, en yakın rakibine büyük koalisyon önerisinde bulundu Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:41:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]