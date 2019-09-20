BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,035131
|-0,17
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF
|0,038354
|-0,11
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,044067
|-0,09
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,054826
|-0,09
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010000
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,015292
|-0,42
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013432
|-0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,058583
|-1,77
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091978
|-1,73
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,029099
|-1,72
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072653
|-1,70
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018624
|-1,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024250
|-1,49
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,020683
|-0,97
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,011565
|-0,93
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012921
|-0,81
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,057758
|-0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010967
|-1,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016184
|-0,95
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,016699
|-0,87
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,023820
|-0,82
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,013044
|-0,77
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029697
|-0,18
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030789
|-0,05
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026955
|-0,04