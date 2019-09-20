Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035131 -0,17 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,035131 -0,17
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,038354 -0,11
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,044067 -0,09
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,054826 -0,09
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,010000 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015292 -0,42
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013432 -0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058583 -1,77
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091978 -1,73
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029099 -1,72
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072653 -1,70
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018624 -1,68
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,024250 -1,49
Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,020683 -0,97
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,011565 -0,93
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012921 -0,81
Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,057758 -0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010967 -1,17
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,016184 -0,95
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,016699 -0,87
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,023820 -0,82
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,013044 -0,77
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029697 -0,18
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,030789 -0,05
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,026955 -0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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