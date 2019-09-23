Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

14 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,009979 -0,21 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,009979 -0,21
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,045418 -0,08
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,065098 -0,05
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,062555 -0,04
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,037146 0,00
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,015282 -0,07
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,029245 -0,48
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,058306 -0,47
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021649 -0,25
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,091815 -0,18
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,029057 -0,14
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040416 -0,26
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019497 -0,20
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060498 -0,20
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,109508 -0,19
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027071 -0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,021093 -0,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,020201 -0,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,019259 -0,05
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010266 -0,02
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,018188 -0,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:04 Kaynak: AA
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