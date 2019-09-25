Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036851 -0,60 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036851 -0,60
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,036492 -0,55
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,052450 -0,50
BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,066382 -0,48
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,054980 -0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,013467 -0,05
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031521 -1,91
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,037182 -0,49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,051875 -0,57
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,033289 -0,41
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,075516 -0,22
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012362 -0,19
BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF 0,018237 -0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020589 -0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017984 -0,67
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029950 -0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,029828 -0,66
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031940 -0,66
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,030901 -0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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