BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036851
|-0,60
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,036492
|-0,55
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,052450
|-0,50
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066382
|-0,48
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,054980
|-0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013467
|-0,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031521
|-1,91
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,037182
|-0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,051875
|-0,57
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,033289
|-0,41
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075516
|-0,22
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012362
|-0,19
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,018237
|-0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020589
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017984
|-0,67
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029950
|-0,67
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029828
|-0,66
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031940
|-0,66
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,030901
|-0,66