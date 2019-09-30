Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036749 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,036749 -0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031372 -0,66
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036867 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012307 -0,22
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,017128 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020565 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,017669 -1,32
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,027922 -1,32
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,031326 -1,30
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,029342 -1,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,028604 -1,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:36 Kaynak: AA
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