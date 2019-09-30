BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,036749
|-0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031372
|-0,66
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036867
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,012307
|-0,22
|Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF
|0,017128
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020565
|-0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017669
|-1,32
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027922
|-1,32
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,031326
|-1,30
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029342
|-1,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028604
|-1,30