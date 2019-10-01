BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,051123
|-0,43
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,062724
|-0,41
|BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,066285
|-0,40
|Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF
|0,010028
|-0,38
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027405
|-0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036500
|-1,00
|AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,031144
|-0,73
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,030290
|-0,37
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,059790
|-0,28
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,095942
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108633
|-0,84
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074098
|-0,80
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060061
|-0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027552
|-0,44
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075190
|-0,26
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020519
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,030383
|-0,76
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,028073
|-0,69
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026636
|-0,67
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,027807
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,028491
|-0,40