BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,036518
|-0,43
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,029890
|-0,25
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,056186
|-0,22
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,018555
|-0,22
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,021171
|-0,21
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,022313
|-0,61
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,036299
|-0,57
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,094193
|-0,56
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019898
|-0,53
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,058889
|-0,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,060007
|-0,74
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,108573
|-0,72
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,074178
|-0,65
|Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF
|0,027316
|-0,59
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,016844
|-0,56
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,017175
|-0,15
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,024506
|-0,14