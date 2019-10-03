Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

49 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036518 -0,43 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,036518 -0,43
BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,029890 -0,25
BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,056186 -0,22
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,018555 -0,22
MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,021171 -0,21
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,022313 -0,61
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,036299 -0,57
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,094193 -0,56
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019898 -0,53
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,058889 -0,52
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,060007 -0,74
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,108573 -0,72
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,074178 -0,65
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,027316 -0,59
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,016844 -0,56
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,017175 -0,15
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024506 -0,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

BNP Paribas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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