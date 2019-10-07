BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fon şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,020624 -0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:04 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük tek kaybettiren fon şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020624
|-0,21
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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